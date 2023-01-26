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STMicroelectronics poste un résultat d'exploitation en hausse à $1,29 md au T4
information fournie par Reuters26/01/2023 à 07:38

26 janvier (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN :

* STMICROELECTRONICS ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DUQUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2022

* CHIFFRES D'AFFAIRES NET AU T4 $ 4,42 MDS CONTRE $ 3,56 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T4 $ 1,29 MILLION CONTRE $885 MILLION IL Y A UN AN

* RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU T4 $ 1,29 MD CONTRE $885 MILLION IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET AU T4 $ 1,25 MD CONTRE $ 750 MILLION IL Y A UN AN

* POINT MÉDIAN DES PRÉVISIONS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2023 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 4,20 MILLIARDS DE DOLLARS ET MARGE BRUTE DE 48,0 %

* POUR L'EXERCICE 2023, NOUS PRÉVOYONS D'INVESTIR ENVIRON 4,0MILLIARDS DE DOLLARS EN CAPEX,PRINCIPALEMENT POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE NOS USINES EN 300 MM ET EN CARBURE DE SILICIUM

* À LA FIN DU QUATRIÈME TRIMESTRE, LES STOCKS S'ÉLEVAIENT À 2,58 MILLIARDS DE DOLLARS, CONTRE 1,97 MILLIARD DE DOLLARS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

* AU QUATRIÈME TRIMESTRE, LA TRÉSORERIE NETTE GÉNÉRÉE PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES ÉTAIT DE 1,55 MILLIARD DE DOLLARS

* PERSPECTIVES: LE CA NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 4,20 MILLIARDS DE DOLLARS, EN BAISSE DE 5,1 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE, À PLUS OU MOINS 350 POINTS DE BASE

* PERSPECTIVES T1 2023: MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 48,0 %, À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE

* AU QUATRIÈME TRIMESTRE, LA SOCIÉTÉ A DISTRIBUÉ 54 MILLIONS DE DOLLARS DE DIVIDENDES EN NUMÉRAIRE À SES ACTIONNAIRES

Texte original: https://bit.ly/401O1Fj Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN

(Rédaction de Gdansk)

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