Contraction inattendue de l'activité économique en octobre, les pressions politiques et financières pèsent

Célébrations annuelles du 14 juillet à Paris

L'activité économique française s'est contractée ‌de façon inattendue en octobre, marquant un revirement rapide par rapport à la croissance enregistrée ​en septembre, montre l'enquête préliminaire publiée vendredi par S&P Global.

Cette évolution reflète la plus forte baisse de la demande de biens et de services français depuis mai, que les entreprises ​interrogées ont imputée à une incertitude politique accrue et à des pressions économiques.

Les coûts d'emprunt de l'État français ont bondi ​ces dernières semaines, les investisseurs s'inquiétant de ⁠la capacité de la deuxième économie européenne à assainir ses finances, tandis que la ‌mobilisation sociale a fait monter la tension politique à l'approche de l’élection présidentielle prévue au printemps.

• "Le rebond de l'activité économique observé en septembre s’est ​avéré de courte durée, ce ‌qui n'est guère surprenant compte tenu du resserrement rapide des conditions ⁠financières et d'une nouvelle montée des pressions politiques dans toute la France au cours du mois d’octobre", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.

• L’indice PMI flash ⁠des services français ‌de S&P Global pour octobre a reculé à 48,4 points, contre 51,2 ⁠en septembre et tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 50,5. Un ‌chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l’activité, tandis qu’un chiffre supérieur ⁠à 50 signale une expansion.

• L'indice PMI préliminaire du secteur manufacturier ⁠pour octobre a reculé ‌à 49,3 points, après 50,6 en septembre, un chiffre également inférieur aux attentes qui misaient ​sur 50,5.

• L'indice PMI composite préliminaire, qui ‌regroupe les enquêtes sur les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 48,4 points, contre 51,1 points le mois ​précédent et des prévisions à 50,5 points.

• "Les chiffres d’octobre pourraient être un avant-goût de ce qui nous attend, car l’indicateur de confiance de l’enquête, qui interroge explicitement ⁠les entreprises sur leurs prévisions pour les 12 prochains mois, a chuté à son plus bas niveau depuis six ans et demi. Cela reflète les inquiétudes des entreprises face à une élection présidentielle de 2027 qui s’annonce très incertaine, venant s’ajouter aux préoccupations préexistantes concernant la situation budgétaire de la France", a ajouté Joe Hayes.

(Dominique Vidalon, version française Coralie Lamarqué, ​édité par Benoit Van Overstraeten)