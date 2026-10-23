Contraction inattendue de l'activité économique en octobre, les pressions politiques et financières pèsent

Célébrations annuelles du 14 juillet à Paris
L'activité économique française s'est contractée de façon inattendue en octobre, marquant un revirement rapide par rapport à la croissance enregistrée en septembre, montre l'enquête préliminaire publiée vendredi par S&P Global.
Cette évolution reflète la plus forte baisse de la demande de biens et de services français depuis mai, que les entreprises interrogées ont imputée à une incertitude politique accrue et à des pressions économiques.
Les coûts d'emprunt de l'État français ont bondi ces dernières semaines, les investisseurs s'inquiétant de la capacité de la deuxième économie européenne à assainir ses finances, tandis que la mobilisation sociale a fait monter la tension politique à l'approche de l’élection présidentielle prévue au printemps.
• "Le rebond de l'activité économique observé en septembre s’est avéré de courte durée, ce qui n'est guère surprenant compte tenu du resserrement rapide des conditions financières et d'une nouvelle montée des pressions politiques dans toute la France au cours du mois d’octobre", a déclaré Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence.
• L’indice PMI flash des services français de S&P Global pour octobre a reculé à 48,4 points, contre 51,2 en septembre et tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 50,5. Un chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l’activité, tandis qu’un chiffre supérieur à 50 signale une expansion.
• L'indice PMI préliminaire du secteur manufacturier pour octobre a reculé à 49,3 points, après 50,6 en septembre, un chiffre également inférieur aux attentes qui misaient sur 50,5.
• L'indice PMI composite préliminaire, qui regroupe les enquêtes sur les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 48,4 points, contre 51,1 points le mois précédent et des prévisions à 50,5 points.
• "Les chiffres d’octobre pourraient être un avant-goût de ce qui nous attend, car l’indicateur de confiance de l’enquête, qui interroge explicitement les entreprises sur leurs prévisions pour les 12 prochains mois, a chuté à son plus bas niveau depuis six ans et demi. Cela reflète les inquiétudes des entreprises face à une élection présidentielle de 2027 qui s’annonce très incertaine, venant s’ajouter aux préoccupations préexistantes concernant la situation budgétaire de la France", a ajouté Joe Hayes.
(Dominique Vidalon, version française Coralie Lamarqué, édité par Benoit Van Overstraeten)
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