Salon de l'énergie LNG 2023 à Vancouver

Eni versera un dividende exceptionnel ‌de 1,3 milliard d'euros et augmentera légèrement son programme de rachat d'actions après avoir ​enregistré au troisième trimestre un bénéfice net qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente, a annoncé vendredi le groupe énergétique.

L'entreprise italienne contrôlée par l'État a publié ​un bénéfice net ajusté de 2,8 milliards d'euros pour la période juillet-septembre, contre 2,48 milliards attendus dans un consensus ​d'analystes compilé par Eni, et après 1,25 milliard ⁠d'euros un an plus tôt.

Eni a également revu à la hausse ses prévisions ‌concernant le flux de trésorerie opérationnel sous-jacent (CFFO), le portant à 16,5 milliards d’euros contre 15 milliards précédemment.

"Nous augmentons encore la distribution par le ​versement d’un dividende exceptionnel de ‌0,46 euro par action, qui sera versé au quatrième trimestre, ⁠et nous portons à nouveau le programme de rachat d’actions à 3,8 milliards d’euros, soulignant ainsi notre engagement continu à partager la valeur créée avec nos actionnaires", a déclaré le ⁠directeur général Claudio Descalzi, cité ‌dans un communiqué.

HAUSSE DE LA PRODUCTION

Eni a bénéficié d’une flambée des ⁠prix du pétrole et du gaz liée à la guerre au Moyen-Orient, et une ‌hausse des marges de raffinage à travers l’Europe qui a également contribué ⁠à la progression des résultats.

Le groupe continue d’afficher une croissance de ⁠sa production supérieure ‌aux prévisions et a découvert 1,23 milliard de barils de nouvelles ressources en hydrocarbures depuis ​le début de l’année, un chiffre bien ‌supérieur à son objectif.

La production sous-jacente d’hydrocarbures a augmenté de 7% en glissement annuel pour atteindre 1,83 million ​de barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au troisième trimestre.

Cette progression s’explique par la montée en puissance de projets en Afrique de l’Ouest, au Mexique et en Norvège, ⁠ainsi que par la contribution de Searah, une coentreprise lancée avec la société malaisienne Petronas.

Eni prévoit désormais une augmentation de sa production comprise entre 6% et 7% cette année, à mesure que le groupe poursuit ses projets en amont en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, a-t-il indiqué.

(Rédigé par Francesca Landini; Version française Rihab ​Latrache, édité par Augustin Turpin)