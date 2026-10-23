Sodexo-CA annuel au-dessus des attentes avec les hausses de prix, le titre grimpe

Le logo du groupe français de restauration et de gestion d'installations Sodexo est visible au siège social de l'entreprise, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris
par Rihab Latrache et Ronan Corcoran
Sodexo grimpe en Bourse vendredi après avoir publié un chiffre d'affaires annuel plus important que prévu, le groupe de restauration collective citant notamment des hausses de prix d’environ 2,4%.
Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 23,96 milliards d'euros, en hausse de 2,0% sur un an en organique. Les analystes tablaient en moyenne sur 23,78 milliards et une croissance organique de 1,5%, selon un consensus compilé par l'entreprise.
La croissance interne est également soutenue par une hausse des volumes sur les sites existants d'environ 0,6%, "en raison d'une très forte activité de Sodexo Live, notamment sur le deuxième semestre de l'année", a déclaré Thierry Delaporte, directeur général (DG) de Sodexo, durant une conférence téléphonique.
À la Bourse de Paris, ces résultats ont été salués et l'action progressait de 5,8% à 59,7 euros vers 07h55 GMT, contre un repli de 0,69% pour l'indice SBF 120 au même moment.
"La marge dans le haut de la fourchette devrait rassurer, tandis que le flux de trésorerie disponible s'est également révélé supérieur aux prévisions", soulignent les analystes de Jefferies.
"La publication remplit les critères essentiels et devrait, selon nous, être bien accueillie ce matin", avisent-t-ils dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.
Le groupe enregistre une croissance interne du chiffre d’affaires de 2,0% et une marge d’exploitation de 3,4%, dans le haut de la fourchette attendue. Le taux de fidélisation clients ressort à 94,4%, avec un développement commercial de 7,7%.
Les services de restauration s'élèvent à 1,6% et les services de "facilities management" à 2,9%. Le marché nord-américain enregistre une croissance interne en recul de 1,0%, tandis qu'en Europe, elle grimpe de 2,1%. Le reste du monde, principalement en Inde, en Australie et au Brésil, affiche une hausse de 9,7%, soutenue en partie par la signature de nouveaux contrats.
Sodexo confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice 2027, dont une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3%.
(Rédigé par Rihab Latrache et Ronan Corcoran, édité par Augustin Turpin)
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