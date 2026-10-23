Sodexo-CA annuel au-dessus des attentes avec les hausses de prix, le titre grimpe

Le logo du groupe français de restauration et de gestion d'installations Sodexo est visible au siège social de l'entreprise, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

par Rihab Latrache et Ronan Corcoran

Sodexo ‌grimpe en Bourse vendredi après avoir publié un chiffre d'affaires annuel plus important ​que prévu, le groupe de restauration collective citant notamment des hausses de prix d’environ 2,4%.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 23,96 milliards d'euros, en hausse de 2,0% ​sur un an en organique. Les analystes tablaient en moyenne sur 23,78 milliards et une croissance organique ​de 1,5%, selon un consensus compilé par ⁠l'entreprise.

La croissance interne est également soutenue par une hausse des volumes sur les ‌sites existants d'environ 0,6%, "en raison d'une très forte activité de Sodexo Live, notamment sur le deuxième semestre de l'année", a déclaré Thierry ​Delaporte, directeur général (DG) de ‌Sodexo, durant une conférence téléphonique.

À la Bourse de Paris, ces ⁠résultats ont été salués et l'action progressait de 5,8% à 59,7 euros vers 07h55 GMT, contre un repli de 0,69% pour l'indice SBF 120 au même moment.

"La ⁠marge dans le haut ‌de la fourchette devrait rassurer, tandis que le flux de trésorerie ⁠disponible s'est également révélé supérieur aux prévisions", soulignent les analystes de Jefferies.

"La publication ‌remplit les critères essentiels et devrait, selon nous, être bien accueillie ⁠ce matin", avisent-t-ils dans une note publiée avant l'ouverture des ⁠marchés.

Le groupe enregistre une ‌croissance interne du chiffre d’affaires de 2,0% et une marge d’exploitation de 3,4%, ​dans le haut de la fourchette attendue. ‌Le taux de fidélisation clients ressort à 94,4%, avec un développement commercial de 7,7%.

Les services de restauration ​s'élèvent à 1,6% et les services de "facilities management" à 2,9%. Le marché nord-américain enregistre une croissance interne en recul de 1,0%, tandis qu'en Europe, elle ⁠grimpe de 2,1%. Le reste du monde, principalement en Inde, en Australie et au Brésil, affiche une hausse de 9,7%, soutenue en partie par la signature de nouveaux contrats.

Sodexo confirme par ailleurs ses perspectives pour l'exercice 2027, dont une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3%.

(Rédigé par Rihab Latrache et Ronan Corcoran, ​édité par Augustin Turpin)