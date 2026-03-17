STMicroelectronics étend son portefeuille de produits de conversion de puissance en 800 VDC avec Nvidia

STMicroelectronics NV STMPA.PA :

* ÉTEND SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS DE CONVERSION DE PUISSANCE POUR CENTRES DE DONNÉES D'IA EN 800 VDC AVEC DE NOUVELLES ARCHITECTURES 12V ET 6V EN COLLABORATION AVEC NVIDIA

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(Rédaction de Gdansk)