(Actualisé avec Disney, Goldman Sachs, contrats à terme, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable (-0,08%) pour le Dow Jones .DJI , et en baisse de 0,47% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les géants de la technologie et les fabricants de puces sont indiqués en baisse à l'ouverture et devraient peser particulièrement sur le Nasdaq.

TESLA TSLA.O et NVIDIA NVDA.O reculent chacun de plus de 1% lors des échanges en avant-Bourse et META META.O , MICROSOFT

MSFT.O et ALPHABET GOOGL.O sont également indiqués en recul.

MICRON TECHNOLOGY MU.O , MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O et INTEL INTC.O reculent de 2,6% à 4,8% en avant-Bourse, tandis que les groupes spécialisés dans le stockage de données SANDISK SNDK.O et WESTERN DIGITAL

WDC.O perdent plus de 5% chacun.

* HOME DEPOT HD.N a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, la demande soutenue pour les petits projets de réparation et d'entretien ayant contribué à compenser le ralentissement du marché immobilier américain.

L'action prend 2% en avant-Bourse.

* GOLDMAN SACHS GS.N va racheter LCN Capital Partners, un investisseur spécialisé dans l'immobilier commercial, pour un montant pouvant atteindre 410 millions de dollars, a annoncé mardi la banque américaine.

* BAIDU BIDU.O - L'action de la société chinoise cotée à New York recule de 7,5% en avant-Bourse, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ayant déçu les investisseurs, plombé par la faiblesse de son activité principale de publicité, malgré la croissance des services cloud liés à l'IA.

* PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O a demandé lundi à un juge américain d'exiger que les douze Etats américains contestant son rachat de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O s'acquittent d'une caution de 1,88 milliard de dollars pour couvrir les coûts liés au retard de la finalisation de cette opération.

* DISNEY DIS.N et sa filiale ABC ont intenté mardi une action en justice contre la Federal Communications Commission (FCC), l'autorité américaine en matière de communications, afin d'empêcher un réexamen anticipé des licences de huit chaînes ABC, arguant que l'administration Trump tente de la sanctionner en raison de ses contenus.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur automobile a informé ses employés qu'il se préparait au lancement public du Cybercab, son taxi entièrement autonome, ce mois-ci à Austin, au Texas, a rapporté lundi le site The Information, citant des sources proches du dossier.

* ALPHABET GOOGL.O - Google va acquérir des données commerciales internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines pour un montant de 10 millions de dollars, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il prévoyait de les utiliser pour le développement de produits et l'entraînement de ses modèles d'intelligence artificielle (IA).

* UBER UBER.N - Un juge a rejeté la plainte déposée par le groupe contre trois cabinets d'avocats new-yorkais, que l'entreprise accusait d'avoir gonflé le montant des demandes d'indemnisation pour préjudice corporel par le biais d'accords avec des médecins

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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