STMicroelectronics : bénéfice en hausse au 3e trimestre, ses prévisions relevées

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics a vu son bénéfice progresser au troisième trimestre, porté par des ventes et une demande en hausse, a-t-il détaillé jeudi dans un communiqué.

Sur la période, l'entreprise a dégagé un bénéfice de 291 millions de dollars, en hausse de 22,8 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du groupe s'établit quant à lui à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 17,9 %, et au-dessus des prévisions annoncées au premier semestre.

"Au cours du trimestre, la demande a encore augmenté, portée par de solides prises de commandes et une amélioration de la visibilité", a commenté le PDG du groupe Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice du groupe atteint 550 millions de dollars, un bond de 180 % par rapport à la même période l'année précédente.

STMicroelectronics a relevé ses prévisions pour le quatrième trimestre, et s'attend désormais à ce que ses ventes atteignent 4,15 milliards de dollars, contre 4 milliards auparavant.

Sur l'année, le groupe s'attend à réaliser un chiffre d'affaires à hauteur de 14,5 milliards de dollars, soit une hausse de 22,8 % par rapport à 2025.

L'entreprise évolue dans un marché mondial en très forte croissance, avec une demande globale largement tirée par le développement de l'intelligence artificielle.

Quelques heures auparavant, le géant coréen des puces de mémoire Samsung Electronics a annoncé avoir multiplié son bénéfice par six au troisième trimestre. Plus tôt dans le mois, le néerlandais ASML, qui produit des machines essentielles à la fabrication des semi-conducteurs, a plus que doublé son bénéfice.

"Dans un environnement où la demande reste supérieure à l'offre, nous continuons d'augmenter nos capacités en ligne avec la feuille de route stratégique de ST", a précisé jeudi M. Chéry.

Comptant 49.000 employés, l'entreprise a déjà annoncé qu'elle concentrerait ses investissements lors des prochaines années sur quelques modèles essentiels à la construction de semi-conducteurs, en misant sur l'IA pour augmenter la productivité de ses sites.