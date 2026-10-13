STMicro va proposer de renouveler Jean-Marc Chéry comme PDG

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STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé mardi que le groupe de semi-conducteurs proposera le renouvellement de Jean-Marc Chéry comme président du directoire et directeur général pour une durée d’un an.

Dans un communiqué, STMicroelectronics précise que Jean-Marc Chéry a accepté la proposition du conseil de surveillance et que le renouvellement sera soumis à l'approbation des actionnaires.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)