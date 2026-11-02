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Stif décroche une première commande de SpaceX à 1 million d'euros
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 18:29

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Le spécialiste de la protection contre les explosions a signé un marché avec l'entreprise d'Elon Musk par l'intermédiaire de sa filiale basée au Texas.

Stif a signé un premier contrat "d'un volume d'affaires proche de 1 million d'euros" avec SpaceX, dévoile le groupe français.

Ce partenariat, conclu via sa filiale Boss Products basée au Texas, porte sur la fourniture d'équipements destinés à protéger les unités de climatisation des sites de lancement du groupe spatial contre des fusées défaillantes. Plus précisément, Stif livrera aux usines SpaceX situées au Texas et en Floride des clapets VIGIFLAP de non-propagation d'explosion.

Les premières commandes ont été lancées après la validation par les équipes d'Elon Musk d'un premier équipement "test". Elles seront produites en France, dans l'usine Stif de Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), et commenceront à être livrées dès cette fin d'année 2026, avant de se poursuivre en 2027.

A la fermeture des marchés ce lundi soir, le titre Stif reculait de 1,54%, à 16 euros.

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