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StepStone en hausse alors que Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 18:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Le titre de la société d'investissement sur les marchés privés StepStone Group STEP.O progresse de 2,1% à 45,67 dollars, alors que Wells Fargo lance sa couverture

** La société de courtage attribue à STEP une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 55 dollars

** Elle estime que la forte présence de la société dans le secteur de la gestion de fortune privée lui confère une position solide alors que la demande d’investissements alternatifs ne cesse de croître

** 9 courtiers sur 10 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, et 1 recommande de « conserver »; le cours cible médian s'établit à 63 dollars – données compilées par LSEG

** STEP affiche une baisse de 28,90% depuis le début de l'année

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