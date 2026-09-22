Stephen Morton à la tête des solutions de captives d'Allianz Commercial

Allianz annonce que Stephen Morton deviendra le nouveau directeur mondial des activités de fronting et des solutions captives d'Allianz Commercial, sa ligne mondiale pour l'assurance des moyennes et grandes entreprises et des risques de spécialités, à compter du 1er mars 2027.

Il sera basé à Paris et rendra compte directement à Lara Martiner, directrice mondiale du transfert alternatif des risques (ART) chez Allianz Commercial. Il succède à Brian McNamara, qui prendra sa retraite à la fin du mois de septembre.

A ce poste, Stephen Morton continuera à développer le portefeuille mondial de solutions de captives d'Allianz Commercial ainsi que ses services, fournis par le biais du vaste réseau international de licences de la compagnie d'assurance allemande.

"Notre équipe chargée des solutions de captives n'a cessé de se renforcer ces dernières années, parallèlement à la croissance du marché des captives, qui totalise désormais 60 MdsUSD de primes réparties entre environ 6 000 captives à travers le monde", commente Lara Martiner.

Stephen Morton possède plus de 30 ans d'expérience dans l'assurance, acquise principalement dans le domaine des multinationales et des captives. Avant de rejoindre Allianz, il occupait le poste de directeur mondial de la souscription, en charge des activités de fronting et des multinationales chez AIG.