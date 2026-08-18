Stellantis rappelle 955.000 véhicules en raison d'un risque de dysfonctionnement de la caméra de recul

PHOTO D'ARCHIVES : Le logo de Stellantis orne le bâtiment de l'entreprise à Poissy.

Stellantis, la société ​mère de Chrysler, Peugeot, Citroën et Fiat, a annoncé ​lundi qu'elle procédait au ​rappel de 955.000 ⁠véhicules à l'échelle mondiale ‌en raison d'un risque de dysfonctionnement des ​caméras ‌de recul.

Ce rappel concerne ⁠848.000 véhicules aux États-Unis, notamment divers modèles Chrysler ⁠Pacifica, ‌Pacifica Plug-in Hybrid et ⁠Voyager des années-modèles ‌2026 et 2027, ⁠ainsi que des Dodge ⁠Charger, ‌Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand ​Cherokee, ‌Grand Wagoneer, Wrangler et Ram 1500, 2500 ​et ProMaster.

Environ 107.000 véhicules sont ⁠concernés par ce rappel au Canada, au Mexique et sur d'autres marchés.

(David Shepardson, Version française Benoit ​Van Overstraeten)