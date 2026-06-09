Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi procéder au rappel de plus de 1,3 million de SUV et de pick-up Jeep à travers le monde en raison d'un risque d'incendie, incitant les propriétaires à garer ces véhicules loin de tout bâtiment ou autre voiture jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.

Le rappel concerne les modèles Jeep Wrangler et Jeep Gladiator de 2021 à 2025, qui présentent un problème au niveau de la pompe de direction assistée hydraulique à même, dans de rares cas, d'entraîner une surchauffe de matériaux inflammables et potentiellement provoquer un incendie du véhicule.

Stellantis a précisé qu'étaient concernés environ un million de véhicules aux États-Unis, 106.000 au Canada, 23.000 au Mexique et environ 125.000 dans d'autres marchés à travers le monde.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)