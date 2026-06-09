 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 07:04

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi procéder au rappel de plus de 1,3 million de SUV et de pick-up Jeep à travers le monde en raison d'un risque d'incendie, incitant les propriétaires à garer ces véhicules loin de tout bâtiment ou autre voiture jusqu'à ce que les réparations soient effectuées.

Le rappel concerne les modèles Jeep Wrangler et Jeep Gladiator de 2021 à 2025, qui présentent un problème au niveau de la pompe de direction assistée hydraulique à même, dans de rares cas, d'entraîner une surchauffe de matériaux inflammables et potentiellement provoquer un incendie du véhicule.

Stellantis a précisé qu'étaient concernés environ un million de véhicules aux États-Unis, 106.000 au Canada, 23.000 au Mexique et environ 125.000 dans d'autres marchés à travers le monde.

(David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,150 EUR MIL -1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Stellantis trône sur le bâtiment de la société à Poissy
    Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie
    information fournie par Reuters 09.06.2026 07:08 

    ‌Stellantis a annoncé mardi procéder ​au rappel de plus de 1,3 million de SUV et de ​pick-up Jeep à travers le monde en ​raison d'un risque ⁠d'incendie, incitant les propriétaires à ‌garer ces véhicules loin de tout bâtiment ou autre ​voiture ‌jusqu'à ce que les ... Lire la suite

  • Port de Yangshan à l'extérieur de Shanghai
    Chine: Accélération plus importante qu'attendu des exportations en mai
    information fournie par Reuters 09.06.2026 07:05 

    La croissance des exportations ‌de la Chine a accéléré en mai, profitant des achats effectués par des ​clients à l'étranger désireux de devancer la hausse des prix des livraisons en raison de coûts de l'énergie accrus, et bénéficiant également d'une demande solide ... Lire la suite

  • Match amical international - Pérou contre Espagne
    Football: L'Espagne bat le Pérou lors de son ultime match de préparation
    information fournie par Reuters 09.06.2026 07:03 

    L'Espagne s'est ‌imposée lundi face au Pérou (3-1) dans ce qui constituait son ultime ​match de préparation à la Coupe du monde, à quelques jours début de la compétition, offrant aux milliers de supporters présents ​à Puebla au Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi, ... Lire la suite

  • Le basketteur français des San Antonio Spurs Victor Wembanyama tire au panier sous la défense de Landry Shamet et de Josh Hart des New York Knicks, lors du troisième match de la finale de la NBA au Madison Square Garden de New York, le 8 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Finale NBA: Wembanyama relance les Spurs à New York
    information fournie par AFP 09.06.2026 06:53 

    Portés par Victor Wembanyama, auteur d'un match plein, les San Antonio Spurs se sont relancés avec un succès 115-111 lundi sur le parquet des New York Knicks, qui ne mènent plus que 2-1 en finale NBA. Après deux défaites à domicile qui ont grandement entamé leurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,52 -0,63%
CAC 40
8 199,29 -0,23%
Or
4 333,02 +0,07%
EUR/USD SPOT
1,15405 +0,04%
AIR LIQUIDE
165,38 -0,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank