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Stellantis rappelle 1,3 million de véhicules Jeep en raison d'un risque d'incendie
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 07:08

Le logo de Stellantis trône sur le bâtiment de la société à Poissy

Le logo de Stellantis trône sur le bâtiment de la société à Poissy

‌Stellantis a annoncé mardi procéder ​au rappel de plus de 1,3 million de SUV et de ​pick-up Jeep à travers le monde en ​raison d'un risque ⁠d'incendie, incitant les propriétaires à ‌garer ces véhicules loin de tout bâtiment ou autre ​voiture ‌jusqu'à ce que les réparations ⁠soient effectuées.

Le rappel concerne les modèles Jeep Wrangler et Jeep ⁠Gladiator de ‌2021 à 2025, qui présentent ⁠un problème au niveau ‌de la pompe de ⁠direction assistée hydraulique à même, ⁠dans de ‌rares cas, d'entraîner une surchauffe de ​matériaux ‌inflammables et potentiellement provoquer un incendie du véhicule.

Stellantis a ​précisé qu'étaient concernés environ un million de ⁠véhicules aux États-Unis, 106.000 au Canada, 23.000 au Mexique et environ 125.000 dans d'autres marchés à travers le monde.

(David Shepardson; version française ​Jean Terzian)

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