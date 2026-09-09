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Stellantis procède au rappel de près de 202 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d’un problème lié au système de surveillance de la pression des pneus, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, procède au rappel de 201 976 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d’une erreur logicielle susceptible d’empêcher le système de surveillance de la pression des pneus de détecter une pression insuffisante ou d’allumer le voyant d’alerte, a annoncé mercredi l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) américaine.

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1 commentaire

  • 09:40

    et ca continue quelle idée d'avoir pris des actions dans cette société

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