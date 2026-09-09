Stellantis procède au rappel de près de 202 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d’un problème lié au système de surveillance de la pression des pneus, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, procède au rappel de 201 976 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d’une erreur logicielle susceptible d’empêcher le système de surveillance de la pression des pneus de détecter une pression insuffisante ou d’allumer le voyant d’alerte, a annoncé mercredi l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) américaine.
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