Stellantis, Bolt et Grand Paris veulent lancer des services de mobilité autonome dès 2028

Le logo de Stellantis orne le bâtiment de l'entreprise à Poissy

Stellantis, l'entreprise ‌estonienne de VTC Bolt et la région ​Île-de-France prévoient de lancer un programme de conduite autonome dans la capitale française en 2028, ​en utilisant des véhicules du constructeur franco-italo-américain, ont-elles annoncé ​vendredi dans un communiqué ⁠commun.

Ce programme pilote, soumis à l’initiative ADACities ‌de la Commission européenne, permettra d'évaluer les lacunes des services de transport ​existants, dans ‌le but de lancer une exploitation ⁠commerciale en Île-de-France d'ici 2030, ont précisé les trois parties.

Les premiers déploiements sont prévus ⁠dans cinq ‌communes du nord-ouest de la région ⁠parisienne.

"Cette expérimentation contribuera également à éclairer la ‌décision publique et définir les ⁠conditions d’un éventuel déploiement à plus grande ⁠échelle", a ‌déclaré Patrick Ollier, président de la Métropole ​du Grand Paris.

Le ‌groupe chinois Pony.ai, spécialisé dans les technologies de conduite autonome, est ​un fournisseur potentiel de cette technologie

Stellantis et Bolt avait annoncé en ⁠décembre 2025 un partenariat pour développer et déployer conjointement des véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour leurs activités commerciales en Europe.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Danny Callaghan, édité ​par Augustin Turpin)