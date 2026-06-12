Sté Générale efface la résistance des 72E et ressort du corridor délimité par 68,5E à la baisse : le potentiel de hausse est mécaniquement de 3,5E, soit un objectif de 75,5E, assez proche du zénith annuel des 76,5E du 3 février.

Autrement dit les "choses sérieuses" commenceraient 4,5E au-delà des niveaux du jour, soit environ 6%... synonyme de potentiel limité.