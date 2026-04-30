Starwood Real Estate Income Trust suspend temporairement les rachats

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Starwood Real Estate Income Trust a temporairement suspendu les rachats, y compris les demandes de rachat d'actions soumises pour le mois d'avril, à compter de mercredi, a indiqué la société dans un communiqué.

“Nous continuons à explorer activement des levées de fonds stratégiques qui soutiendraient la liquidité et pourraient générer une croissance supplémentaire fiable de la valeur liquidative par action grâce à de nouveaux investissements dans d'autres secteurs immobiliers”, a déclaré Barry Sternlicht, directeur général de Starwood Capital, dans une lettre adressée aux actionnaires.