Starbucks bat les attentes au 3T, avec un rebond des ventes et un gain de cession

Le géant américain des cafés Starbucks a annoncé mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice, grâce au rebond des ventes et à un gain exceptionnel, qui l'ont incité à encore relever ses objectifs annuels.

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le groupe de Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) a engrangé un chiffre d'affaires de 9,32 milliards de dollars, soit un repli de 1,4% sur un an.

Mais, à nombre de boutiques comparables dans le monde, il a progressé de 7,9% - le consensus des analystes de FactSet attendait 5,7% -, bénéficiant d'une hausse de 4,2% du nombre de transactions et de 3,5% du ticket moyen.

"Notre plan d'entreprise +Back to Starbucks+ a été bâti avec la conviction qu'une tasse de café extraordinaire, une relation humaine et une expérience pour la clientèle faisaient la différence, chaque jour", a commenté Brian Niccol, patron du groupe, cité dans un communiqué.

"Nos résultats du troisième trimestre en sont l'illustration", a ajouté celui qui est arrivé en septembre 2024, à la tête d'un groupe qui connaissait des difficultés à cause d'une désaffection des consommateurs dans un marché très concurrentiel.

Selon lui, "davantage de travail reste à faire, mais nous sommes, sans relâche, concentrés sur la reconquête de la troisième place (du marché NDLR)".

Lors d'une audioconférence avec des analystes, M. Niccol a indiqué être "très fier" des résultats du trimestre.

Le bénéfice net a bondi de 87,2% à 1,05 milliard de dollars, grâce notamment à un gain net exceptionnel de 536,3 millions de dollars sur la cession de certaines opérations.

Boissons fraiches

En novembre 2025, Starbucks a annoncé la cession pour 4 milliards de dollars de 60% du capital de sa filiale chinoise à la société d'investissement hongkongaise Boyu Capital, via la création d'une société commune, dont elle a conservé 40% des parts.

Le consensus attendait un bénéfice net de 750 millions de dollars, et de 66 cents par action à données comparables. Concernant ce dernier, Starbucks a réalisé 85 cents, contre 50 cents un an plus tôt.

Forte de ces performances, la direction a relevé les objectifs pour l'ensemble de l'exercice pour le second trimestre consécutif.

Le chiffre d'affaires à nombre comparable de boutiques devrait ainsi augmenter de plus de 6% (au moins 5% auparavant) et le bénéfice net par action, également à données comparables, devrait être compris entre 2,55 et 2,65 dollars (entre 2,25 et 2,45 dollars auparavant).

Au quatrième trimestre, les ventes devraient grimper d'au moins 6,5%, a ajouté le communiqué.

Dès sa publication, après la fermeture de Wall Street, l'action Starbucks a bondi de plus de 7%.

Le patron du groupe a précisé, pendant l'audioconférence, que les ouvertures nettes de boutiques allaient rester stables aux Etats-Unis jusqu'en 2027.

Il prévoit en effet de fermer des sites peu performants et de privilégier la rénovation d'autres sites plutôt que de nouvelles ouvertures. Ayant atteint plus tôt que prévu son objectif de rénovation pour 2026 (plus d'un millier de boutiques), il l'a rehaussé à 1.500 d'ici la fin de l'année, avec un coût moyen de 150.000 dollars par boutique.

Les dirigeants ont aussi précisé que les "Refresha" - boissons froides fruitées, légèrement caféinées - représentaient un "vrai moteur de croissance".

Tout comme le thé matcha, elles attirent, selon eux, une nouvelle catégorie de consommateurs ne buvant pas de café et génèrent une fréquentation croissante en après-midi, traditionnellement période creuse pour le café.