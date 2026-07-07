Standard Nuclear, une entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, prévoit de lever 383,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société de combustible nucléaire Standard Nuclear a annoncé mardi qu'elle comptait lever jusqu'à 383,25 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.