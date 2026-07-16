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Standard Nuclear, une entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, lève 150 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 04:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Standard Nuclear a annoncé mercredi avoir levé 150 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

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