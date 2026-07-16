Sodexo vise une croissance du CA de 2-3% en 2027 et supérieure à 5% en 2030

Le siège de l'entreprise Sodexo à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

Sodexo a annoncé ‌jeudi anticiper pour 2027 une croissance interne du chiffre d'affaires ​comprise entre 2 et 3% et une marge d'exploitation entre 3,2 et 3,4%, le groupe de services de restauration ​dévoilant ses objectifs lors d'une journée investisseurs à Paris.

Dans un communiqué présentant ​la feuille de route à ⁠moyen terme Shift & Grow 2030, Sodexo détaille son ambition ‌d'atteindre une croissance interne du chiffre d’affaires et une marge d’exploitation supérieures à 5% d'ici la ​fin de la ‌décennie.

"D’ici 2030, nous voulons que Sodexo soit ⁠pleinement de retour dans la course et rivalise avec les meilleurs acteurs du secteur, capable d’allier une croissance durable, ⁠une amélioration continue ‌de la rentabilité tout en renforçant sa ⁠position de partenaire de choix pour ses clients", déclare ‌dans ce communiqué Thierry Delaporte, directeur général du ⁠groupe.

Précisant mettre l'accent sur l'Amérique du nord, la "principale ⁠priorité de ‌croissance" de Sodexo, le groupe précise viser une phase "d’accélération" au ​cours de l'exercice 2028, "permettant ‌une amélioration de la croissance, de la rentabilité et du retour sur investissements."

Le ​groupe français avait révisé au début du mois son objectif de croissance interne pour 2026, tablant ⁠sur un chiffre d'affaires en progression de 1,2% à 1,5%, contre 0,5% et 1% précédemment.

Sodexo a également déclaré jeudi maintenir sa politique de retour aux actionnaires, avec un taux de distribution du dividende à 50%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)