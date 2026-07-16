Publicis relève son objectif de croissance 2026, porté par l'IA

Le logo de Publicis Groupe lors du salon Viva Technology, à Paris
Publicis a relevé jeudi son objectif de croissance organique pour 2026 après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, la demande pour des services marketing dopés à l'IA et une série de gains de nouveaux clients ayant permis au géant de la publicité de compenser le ralentissement du secteur du conseil technologique.
Le groupe français anticipe désormais une croissance organique comprise entre 4,5% et 5% pour l'année en cours, relevant ainsi la borne inférieure de sa fourchette précédente de 4% à 5%. Publicis a également relevé sa prévision de "fre -cash-flow" à environ 2,2 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, la croissance organique du revenu net a atteint 4,8%, dépassant le consensus de 4,7% établi par l'entreprise.
"Tout ce qui est opex continue à être dépensé," a déclaré le président-directeur général Arthur Sadoun aux journalistes. "En revanche, ce qu'on voyait déjà en termes de capex, c'est-à-dire des grosses dépenses de transformation qui avaient déjà été ralenties parce que le contexte n'était pas bon, (n'ont fait que s'accentuer)."
Les services de marketing, qui représentent 87% du revenu net total de Publicis, ont enregistré une croissance organique de 6,5% au cours du trimestre, compensant largement un recul de l'ordre de 4% à 6% ("mid single-digit") pour ses activités "Technology".
(Leo Marchandon à Gdansk; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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