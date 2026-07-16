Publicis relève son objectif de croissance 2026, porté par l'IA

Le logo de Publicis Groupe lors du salon Viva Technology, à Paris

Publicis a relevé ‌jeudi son objectif de croissance organique pour 2026 après ​avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, la demande pour des services marketing dopés à l'IA et une ​série de gains de nouveaux clients ayant permis au géant de ​la publicité de compenser ⁠le ralentissement du secteur du conseil technologique.

Le groupe français ‌anticipe désormais une croissance organique comprise entre 4,5% et 5% pour l'année en cours, ​relevant ainsi la ‌borne inférieure de sa fourchette précédente de ⁠4% à 5%. Publicis a également relevé sa prévision de "fre -cash-flow" à environ 2,2 milliards d'euros. Au deuxième ⁠trimestre, la croissance ‌organique du revenu net a atteint 4,8%, ⁠dépassant le consensus de 4,7% établi par l'entreprise.

"Tout ‌ce qui est opex continue à être ⁠dépensé," a déclaré le président-directeur général Arthur ⁠Sadoun aux journalistes. "En ‌revanche, ce qu'on voyait déjà en termes de capex, ​c'est-à-dire des grosses dépenses ‌de transformation qui avaient déjà été ralenties parce que le contexte n'était ​pas bon, (n'ont fait que s'accentuer)."

Les services de marketing, qui représentent 87% du revenu net total ⁠de Publicis, ont enregistré une croissance organique de 6,5% au cours du trimestre, compensant largement un recul de l'ordre de 4% à 6% ("mid single-digit") pour ses activités "Technology".

(Leo Marchandon à Gdansk; version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)