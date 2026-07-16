La vague de ventes de SpaceX est un signe inquiétant à l'approche de l'expiration de la période de blocage

Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)

par Noel Randewich

La chute du cours de l'action SpaceX sous son prix d'introduction en bourse , qui avait atteint le niveau record de 135 dollars par action, est un signe inquiétant pour la société d'Internet et de fusées d'Elon Musk, qui pourrait faire face à une volatilité accrue début août, lorsque le nombre d'actions disponibles à la transaction sur le Nasdaq devrait augmenter de manière significative.

Mercredi, le titre de la société a chuté jusqu'à 132,15 dollars avant de clôturer à 135,27 dollars. Il a désormais chuté de 33 % par rapport à son cours de clôture record atteint dans les jours qui ont suivi l'introduction en bourse, laquelle avait permis de lever la somme record de 75 milliards de dollars le 11 juin. Même après cette forte baisse, SpaceX reste l'une des sociétés les plus valorisées de Wall Street, avec une capitalisation boursière d'environ 1 800 milliards de dollars.

Si l'introduction en bourse de SpaceX a été la plus importante de l'histoire des États-Unis, moins de 5 % de ses actions ont été mises à disposition pour la transaction boursière, ce qui a poussé les investisseurs à se disputer un nombre limité d'actions qui ont contribué à valoriser l'entreprise à 2 100 milliards de dollars après son premier jour de cotation au Nasdaq. Les restrictions dites de "lock-up" imposées aux initiés prendront fin dans les mois à venir, ce qui pourrait inonder le marché d'actions supplémentaires.

"Nous pensons qu'à ce niveau, il est relativement sûr de s'y intéresser, au moins d'un point de vue boursier", a déclaré Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors à New York. "Nous n'allons pas surpondérer ce titre, car la levée des restrictions de cession approche."

Après la vague de ventes, l'action se négocie à 49 fois le chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui en fait toujours l'une des actions les plus chères de Wall Street selon ce critère. À titre de comparaison, Tesla TSLA.O — autre favori des investisseurs soutenu par Musk — se négociait récemment à un multiple de 15 fois son chiffre d'affaires.

Les analystes et investisseurs optimistes affirment que SpaceX mérite une forte prime en raison de son service Internet Starlink rentable, de ses activités de lancement de fusées pour le compte du gouvernement et des antécédents de Musk, qui lui valent la fidélité des investisseurs, même si la société a enregistré une perte nette de près de 5 milliards de dollars l'année dernière.

Sur les 32 analystes ayant émis une recommandation sur le titre, 27 recommandent l'achat, tandis qu'un seul recommande la vente et quatre sont neutres, selon les données de LSEG. Une analyse de Reuters portant sur 50 introductions en bourse américaines très médiatisées depuis 2010 a montré que les entreprises dont le cours est tombé en dessous de leur prix d'introduction au cours des deux premiers mois suivant leur entrée en bourse ont ensuite enregistré des performances inférieures à celles des autres, même si la plupart ont tout de même affiché des gains.

Vingt-et-une des 50 entreprises ont vu leur cours descendre en dessous de leur prix d'introduction au cours des deux premiers mois; ces actions affichent une hausse médiane de 61 % depuis leur entrée en bourse, contre un gain médian de 112 % pour les 29 autres.

LE DÉBLOCAGE DES ACTIONS COMMENCE

Une série de restrictions pesant sur les ventes supplémentaires d'actions par les initiés, les salariés et les premiers investisseurs prendra fin au cours des prochains mois.

Lors de la première de ces levées, les employés lambda et certains investisseurs de la première heure seront libres de vendre 911,5 millions d'actions dès le deuxième jour de cotation suivant la publication du premier rapport trimestriel de l'entreprise.

La société n'a pas annoncé la date de la publication de son premier rapport financier, que les analystes attendent début août.

Ces actions éligibles représentent actuellement une valeur d'environ 123 milliards de dollars, dépassant les 86 milliards de dollars d'actions actuellement disponibles à la transaction sur le Nasdaq.

455,8 millions d'actions supplémentaires pourront être vendues si le cours de l'action SpaceX reste supérieur à 175,50 dollars pendant au moins cinq des dix jours de cotation consécutifs jusqu'à la date de publication du prochain rapport trimestriel de la société.

Au total, la levée des restrictions jusqu'au 8 décembre portera le flottant de SpaceX, c'est-à-dire le nombre d'actions potentiellement négociables, à 40 % du capital de la société, les 60 % restants, y compris la participation de Musk, restant bloqués jusqu'à mi-2027.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))