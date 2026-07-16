Standard Nuclear, une entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, lève 150 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Standard Nuclear a annoncé mercredi avoir levé 150 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, après avoir réduit de plus de moitié le volume de son offre, les investisseurs restant prudents quant aux valorisations.

La société de combustible nucléaire basée à Oak Ridge, dans le Tennessee, a vendu 10 millions d’actions à 15 dollars chacune, ce qui lui confère une valorisation d’environ 2,41 milliards de dollars. Les actions devraient être cotées à la Bourse de New York à partir du 16 juillet sous le symbole "STDN".

Elle avait initialement prévu de proposer 18,25 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse a retrouvé de l’élan malgré les incertitudes géopolitiques, les marchés boursiers résilients encourageant les entreprises à aller de l’avant avec leurs projets d’introduction en bourse. Les investisseurs continuent toutefois d’examiner de près les valorisations.

Les entreprises du secteur nucléaire récemment cotées ont eu du mal à conserver leurs gains initiaux, les développeurs de réacteurs X-Energy XE.O et Deep Fission FISN.O s’échangeant désormais en dessous de leur prix d’introduction.

Les entreprises du secteur devraient néanmoins bénéficier de la volonté du gouvernement américain de développer l’énergie nucléaire, avec pour objectif de quadrupler la capacité nucléaire du pays d’ici 2050 afin de répondre à la demande croissante en électricité générée par les centres de données alimentés par l’IA, les véhicules électriques et les cryptomonnaies.

Standard Nuclear produit du combustible nucléaire destiné aux réacteurs nucléaires de nouvelle génération, notamment les petits réacteurs modulaires et les microréacteurs, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités nationales.

Le fondateur, Thomas Hendrix, détiendra environ 60,8% des droits de vote de la société par le biais de ses actions de catégorie B après l’introduction en bourse.

Standard Nuclear prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour répondre à ses besoins en fonds de roulement, pour les besoins généraux de l’entreprise et pour d’éventuelles acquisitions ou investissements dans des activités, technologies ou actifs complémentaires.

BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays et UBS Investment Bank figurent parmi les chefs de file de l’opération.