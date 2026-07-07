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Standard Nuclear, entreprise spécialisée dans le combustible nucléaire, vise une valorisation pouvant atteindre 3,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'objectif de valorisation dans le titre et le paragraphe 1; détails et contexte dans les paragraphes 3 à 5)

La société de combustible nucléaire Standard Nuclear vise une valorisation pouvant atteindre 3,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société a déclaré mardi qu’elle comptait lever jusqu’à 383,25 millions de dollars lors de cette introduction en bourse, en proposant 18,25 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune.

Le marché des introductions en bourse reprend de la vigueur, l’apaisement des tensions géopolitiques, la résilience des marchés boursiers et la forte demande des investisseurs encourageant les entreprises à aller de l’avant avec leurs projets de cotation.

Standard Nuclear produit du combustible nucléaire de pointe et des systèmes d’alimentation par radio-isotopes, en mettant l’accent sur l’augmentation de ses capacités de production nationales afin de renforcer la sécurité énergétique des États-Unis.

La société a l’intention de s’introduire à la Bourse de New York sous le symbole "STDN". BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays et UBS Investment Bank figurent parmi les chefs de file de l’opération.

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