information fournie par Reuters • 18/06/2026 à 23:21

Standard Nuclear dépose son dossier en vue d'une introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de combustible nucléaire Standard Nuclear a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.