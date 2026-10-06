Stabilité et conditions fiscales équitables nécessaires au Venezuela et en Russie pour le retour des investisseurs, selon Conoco

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Il faudrait au moins une décennie et des dizaines de milliards de dollars d'investissements pour que le Venezuela relance son industrie pétrolière et se rapproche des niveaux de production de brut qu'il connaissait il y a des années, a déclaré mardi Helen Currie, économiste en chef de ConocoPhillips COP.N , lors d'une conférence.

Une « véritable stabilité » et des « conditions fiscales raisonnables » figurent parmi les éléments essentiels dont ont besoin les pays cherchant à se redresser après des années de sanctions énergétiques, notamment la Russie et le Venezuela, pour voir revenir les investisseurs pétroliers occidentaux, a ajouté Mme Currie.

« Le chemin vers la reprise du Venezuela, pour qu’il redevienne le producteur de pétrole mondial qu’il était en termes de volume ou d’importance, s’inscrit dans le long terme », a-t-elle déclaré lors d’une conférence organisée par le Baker Institute de l’université Rice. « Et le compte à rebours ne commencera véritablement qu’une fois qu’un régime fiscal stable et transparent, un ensemble de conditions fiscales et un système juridique durable seront en place. »