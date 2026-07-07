Stabilité en vue en Europe après les résultats de Samsung

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note pratiquement stable mardi à l'ouverture sur fond de prise de bénéfice dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) à la suite notamment des résultats de Samsung Electronics 005930.KS , les investisseurs redoutant que le boom du secteur des puces lié à l'IA ne soit pas durable.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait grignoter 0,05% à l'ouverture. La tendance pourrait évoluer avec l'arrêt à 11h30 GMT de la cour d'appel de Paris concernant Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle française.

Ailleurs en Europe, les contrats à terme signalent une baisse de 0,25% pour le Dax à Francfort .GDAXI , une quasi stabilité (+0,08%) pour le FTSE à Londres .FTSE et un repli de 0,02% pour le Stoxx 600 .STOXX .

Samsung Electronics a annoncé mardi que son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre devrait avoir été multiplié par dix-neuf sur un an, le groupe citant la hausse des prix des puces mémoire en raison d'une forte demande liée à l'IA. Cela n'a cependant pas suffi à impressionner le investisseurs, l'action du géant sud-coréen de l'électronique plongeant de près de 10%.

"Le marché examine de près l'action Samsung Electronics, qui chute même si les prévisions du fabricant de puces mémoire sont supérieures aux prévisions du marché", souligne Kazuaki Shimada, chef stratège chez IwaiCosmo Securities.

"Il s'agit d'une correction saine d'un marché faussé. Le marché vend des actions liées aux semi-conducteurs et achète des titres devenus bon marché", a-t-il ajouté.

Dans le sillage du recul en Asie des valeurs technologiques comme SK Hynix 000660.KS , Kioxia 285A.T , Advantest 6857.T ou encore Tokyo Electron 8035.T , le compartiment de la tech en Europe .SX8P pourrait également souffrir à l'ouverture.

Sur le plan géopolitique, un sommet de deux jours de l'Otan en Turquie débute ce mardi et le président américain Donald Trump doit y participer avec notamment une rencontre prévue avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

Côté indicateurs économiques, la séance est plutôt pauvre, les investisseurs devant se contenter en France de l'analyse d'un déficit commercial qui s'est s'établi à 6,928 milliards d'euros fin mai et en Allemagne d'une hausse surprise de la production industrielle en mai.

Le marché attendant principalement en fin de semaine les chiffres définitifs de l'inflation en France et en Allemagne pour le mois de juin.

Avant cela, les investisseurs auront analysé les comptes rendus, mercredi et jeudi, des réunions de politique monétaire respectives de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE) pour y déceler des indices sur l'évolution des taux directeurs.

LES VALEURS A SUIVRE : nL8N4381ES

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, prolongeant le rebond de la semaine précédente, soutenue par le redressement des valeurs de semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 155,84 points, à 53.055,91 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 54,19 points, soit 0,72% à 7.537,43 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 288,49 points, soit 1,12% à 26.121,16 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a reculé en séance de 1,35%, à

68.798,93 points, et le Topix, plus large, a cédé 0,21%, après avoir touché au début des échanges un record à 4.137,62 points.

Les poids lourds liés aux semi-conducteurs ont pesé sur le marché japonais suivant la dégringolade de Samsung Electronics.

L'indice boursier de référence sud-coréen KOSPI .KS11 chute de 4,91%, tandis que la Bourse de Hong Kong .HSI perd 0,80%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC recule de 1,58% et le CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations abandonne 1,36%, les indices étant tirés vers le bas par les valeurs technologiques et celles liées à

l'immobilier.

La Banque mondiale anticipe par ailleurs un ralentissement de la croissance économique de la Chine à 4,4% pour cette année et à 4,3% en 2027, alors que le secteur de l'immobilier continue de s'adapter à une baisse de la demande de logements, tandis que les consommateurs restent prudents.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR monte de 1,8 point de base, à 4,4971%, les marchés anticipant avec une probabilité de 34% une nouvelle hausse de 25 points de base des taux de la Fed d'ici fin 2026, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

Le rendement du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR prend 2,6 points de base, à 2,9701%, après une hausse de 0,2 point la veille.

CHANGES

Le dollar grappille 0,09% face à un panier de devises de référence .DXY avant les "minutes" de la Fed.

L'euro recule de 0,10% à 1,1429 dollar. EUR=

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3381 dollar, en repli de 0,07%, avant la publication à 09h30 GMT du rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre (BoE).

Le yen JPY= progresse de 0,2% à 161,75 pour un dollar, effaçant une partie de son repli du début de séance, même s'il reste proche de son creux de 162,84 atteint la semaine dernière.

"Des spéculations circulaient en fin de semaine dernière selon lesquelles le Japon pourrait intervenir à nouveau pour soutenir le yen pendant le week-end prolongé aux Etats-Unis (...), mais aucune mesure n'a été prise, ce qui a contribué à ce que le yen recouvre une partie de ses gains récents", explique Lee Hardman, analyste devises chez MUFG.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent légèrement mardi alors que l'attention se porte désormais sur la reprise de l'offre et la demande, l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient n'étant plus suffisant pour que le reflux des prix se poursuivent.

Le baril de Brent LCOc1 monte de 1,08% à 72,77 dollar et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 gagne 1,01% à 69,24 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou)