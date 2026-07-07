Pierre et Vacances-Center Parcs: un actionnaire clef s'engage à apporter 11,5% du capital à l'OPA de Mubadala

Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Pierre & Vacances-Center Parcs (PVCP), visé par une offre de rachat du fonds émirati Mubadala Capital, a annoncé mardi avoir reçu un engagement d'apport à l'offre publique d'achat de 11,5% de son capital de la part de Pristine, agissant en qualité de fiduciaire pour le compte de l'État.

L'offre, rendue publique le 22 juin, a reçu le soutien du conseil d'administration du groupe et de ses trois principaux actionnaires depuis 2022, les fonds britanniques Fidera et Benefit Street Partners (ex-Alcentra) et l'investisseur immobilier français Atream, qui détiennent 58,6% du capital.

Mais sa concrétisation nécessite l'engagement d'autres actionnaires pour atteindre le cap de 80% du capital d'ici au 17 juillet. Elle pourrait aboutir à une valorisation de Pierre et Vacances-Center Parcs à un milliard d'euros environ.

Dans ce contexte, Pristine (gestion de fonds, fiducies..) "a signé ce jour un engagement d'apport à l'offre publique envisagée de l'ensemble des titres de la société qu’elle gère, contribuant ainsi significativement à l'objectif d'atteinte de la condition 80%", indique PVCP dans un communiqué.

Pristine gère en qualité de fiduciaire pour le compte de l'Etat et d'anciens établissements prêteurs du groupe un nombre d'actions représentant 11,5% du capital de PVCP et un nombre de bons de souscription d'actions (dits BSA créanciers) représentant 38,8% des BSA créanciers en circulation.

PVCP, qui a généré un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros en 2025 et qui détient aussi les marques Maeva et Adagio, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à des évolutions actionnariales.

Le fonds émirati Mubadala Capital - qui investit dans des secteurs variés tels que la logistique, l'immobilier ou l'énergie propre -, a une expertise dans le tourisme et avait notamment une participation majoritaire dans le groupe de parcs de loisirs Looping jusqu'à 2023.

Le dépôt formel de l'offre est prévu pour le premier trimestre 2027, sous réserve du feu vert des autorités réglementaires.