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Retailleau critique les "généralités" et l'absence de "propositions" de Philippe
information fournie par AFP 07/07/2026 à 10:09

Bruno Retailleau lors d'un déplacement à Madrid, le 22 juin 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Bruno Retailleau lors d'un déplacement à Madrid, le 22 juin 2026 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Bruno Retailleau a critiqué "les généralités" et l'absence de "propositions précises" d'Edouard Philippe dans son meeting de lancement de campagne, assurant qu'il ne laisserait pas "escamoter" la campagne électorale.

"Formellement, c'était très professionnel, on est tous d'accord sur un certain nombre de généralités. Refonder l'école, la transition climatique et évidemment le fait qu'il faille faire un certain nombre d'efforts et que ces efforts soient justes. Mais où sont les propositions?", a dénoncé le candidat LR sur BFMTV/RMC, à propos du grand meeting tenu dimanche à Paris par l'ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron.

"La France est au bord du gouffre. Je pense qu'on doit aux Français la vérité et on leur doit des solutions, des propositions précises, chiffrées", a-t-il martelé.

Le candidat LR, qui affirme être "parti pour gagner", a promis que la campagne ne serait pas "escamotée" et que ce sera "projet contre projet".

Il a réitéré sa proposition phare de "plafonner à 70% du Smic la totalité des prestations sociales (hors allocations familiales) pour qu'à chaque moment il y ait un écart significatif entre le revenu de l'assistanat et le revenu du travail".

"Il n'y a aucune envie de reconduire celles et ceux qui ont gouverné pendant longtemps et qui ont appuyé la politique de Macron", a-t-il dit. Edouard Philippe "aura de la peine à se décontaminer et sera sans cesse rattaché à ce bilan".

Il "n'a pas été étonné" par l'appel à peine voilé du chef des députés LR Laurent Wauquiez pour qu'il se retire en faveur d'Edouard Philippe.

Laurent Wauquiez "n'a jamais été un bras droit, une aide, ni un soutien d'ailleurs (...) Avec lui, vous ne pouvez même pas croire le contraire de ce qu'il dit", a-t-il ironisé.

"L'élection présidentielle, ce n'est pas une promenade de santé. Vous avez droit chaque matin à votre bol d'huile de foie de morue", a-t-il résumé.

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2 commentaires

  • 11:27

    Retailleau est ce qu'il est, mais il n'a pas totalement tort sur PHILIPPE. Il est entouré de gens fatigués, vus et revus... Il manque une dynamique, il me fait penser à BALLADUR. Il prône un changement de monde, mais c'est le sien depuis 10 ans ! Je ne peux pas croire que les gens ont oublié qui il est et ce qu'il a fait et n'a pas fait...

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