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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 08:39

* SECTEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES - Samsung Electronics 005930.KS plonge de près de 10% à la Bourse de Séoul malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre multiplié par 19 sur un an, sur fond de hausse des prix des puces mémoire liée à une forte demande dans l'IA. Dans le sillage de Samsung, en Asie SK Hynix, Advantest 6857.T ou encore Tokyo Electron 8035.T ont chuté, ce qui pourrait être le cas également en Europe pour STMICROELECTRONICS STMPA.PA , ASML ASML.AS ou encore INFINEON IFXGn.DE .

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La compagnie aérienne française Air France a prolongé la suspension de ses vols vers Beyrouth jusqu'au 20 juillet et a suspendu ses vols au départ de Dubaï jusqu'au 6 juillet, tout en reprenant ses vols à destination et en provenance de Ryad et de Tel-Aviv.

* EIFFAGE FOUG.PA - Le groupe français de construction a acquis 80% des activités de construction du groupe Baatz au Luxembourg, qui ont généré un chiffre d'affaires de 142 millions d'euros en 2025.

* EPC GROUPE EEPC.PA - Le groupe français de construction a annoncé avoir remporté un contrat d'une valeur de plus de 5 millions d'euros pour des travaux souterrains dans le cadre d'un projet hydroélectrique en France, d'une durée provisoire de 24 mois.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi soir avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir Xypex.

* GETLINK GETP.PA a annoncé mardi que LeShuttle Freight avait transporté en juin 100.485 camions, soit une hausse de 7% par rapport à juin 2025, tandis que LeShuttle a transporté 206.311 véhicules de tourisme sur la même période, soit une baisse de 4% sur un an.

* OLYMPIQUE LYONNAIS EEFG.PA - Le club de football rhodanien a prolongé le contrat de son milieu de terrain Corentin Tolisso jusqu'en 2029.

* SHELL SHEL.L a relevé mardi sa prévision de production de gaz intégrée pour le deuxième trimestre, mais celle-ci devrait rester inférieure à celle du trimestre précédent en raison de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes qataris.

* HSBC HSBA.L suspend ses prêts aux clients de crédit privés les plus risqués, après que des faillites retentissantes ont jeté le doute sur les normes de souscription dans le secteur et poussé les banques à réduire leur exposition, rapporte le Financial Times.

* MARKS & SPENCER MKS.L tient ce mardi son assemblée générale annuelle.

* SAIPEM SPMI.MI - Le fournisseur italien d'énergie a annoncé mardi avoir remporté un contrat d'une valeur d'environ deux milliards de dollars pour une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) destinée à un gisement gazier offshore dans le bassin de Kutei, en Indonésie.

* ENEL ENEI.MI , IBERDROLA IBE.MC - La compagnie énergétique brésilienne Equatorial EQTL3.SA et le groupe espagnol Iberdrola sont en pourparlers avec Enel pour racheter les actifs de la firme italienne au Brésil, a rapporté lundi le journal brésilien Valor Economico, citant des sources.

* BFF BANK BFF.MI , BANCO BPM BAMI.MI - Selon le quotidien MF, la banque italienne Banco BPM et le gestionnaire de créances douteuses public AMCO sont sur le point de manifester leur intérêt pour BFF Bank.

* AVIO AVI.MI - Le fabricant italien de fusées a annoncé lundi céder une participation minoritaire à son capital d'environ 7% à la société de capital-investissement Advent International pour 109,4 millions d'euros afin de soutenir son expansion, notamment aux Etats-Unis.

* ALCON AGALCC.S - Le spécialiste suisse des soins oculaires a annoncé lundi une collaboration avec la société américaine RxSight RXST.O pour le développement de lentilles intraoculaires implantables, une technique qui consiste à mettre dans l'oeil une lentille qui restera en place de manière permanente.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Claude Chendjou)

Valeurs associées

ADVANTEST
154,980 EUR Tradegate -5,21%
AIR FRANCE-KLM
13,8450 EUR Euronext Paris +3,28%
ASML HLDG
1 532,4000 EUR Euronext Amsterdam -5,90%
AVIO
34,440 EUR MIL +3,11%
BANCO BPM
15,605 EUR MIL -0,32%
BFF BK
3,178 EUR MIL +2,58%
EAGLE FOOTBALL GR
1,7450 EUR Euronext Paris -2,79%
EIFFAGE
126,5000 EUR Euronext Paris -0,24%
ENEL
10,170 EUR MIL +0,24%
EPC GROUPE
276,0000 EUR Euronext Paris +3,37%
GETLINK
18,7200 EUR Euronext Paris +0,81%
Gaz naturel
3,25 USD NYMEX 0,00%
HSBC HLDG
1 459,200 GBX LSE -0,44%
IBERDROLA
EUR Sibe 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
71,960 EUR XETRA -6,80%
MARKS & SPENCER
383,950 GBX LSE -0,01%
Pétrole Brent
72,56 USD Ice Europ +0,76%
Pétrole WTI
69,03 USD Ice Europ +0,55%
RXSIGHT
5,6000 USD NASDAQ 0,00%
SAINT-GOBAIN
80,3400 EUR Euronext Paris +1,47%
SAIPEM
4,478 EUR MIL +1,84%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SHELL
2 986,250 GBX LSE +2,53%
STMICROELECTRONICS
59,2700 EUR Euronext Paris -6,46%
TOKYO ELECTRON
372,000 EUR Tradegate -5,07%
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