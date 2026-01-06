STAAR Surgical s'effondre après avoir mis fin à son projet de fusion avec Alcon pour un montant de 1,6 milliard de dollars

6 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O chutent de 18,9 % à 19,41 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle mettra fin à l'accord de fusion de 1,6 milliard de dollars avec la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon ALCC.S .

** La résiliation fait suite à l'échec de l'obtention d'un nombre suffisant de votes d'actionnaires en faveur de l'accord

** Le directeur général Stephen Farrell déclare que la société se concentrera sur la croissance rentable des ventes

** Jusqu'à la clôture précédente, l'action STAA a baissé de 2,4 % au cours de l'année écoulée