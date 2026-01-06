 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STAAR Surgical s'effondre après avoir mis fin à son projet de fusion avec Alcon pour un montant de 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux STAAR Surgical STAA.O chutent de 18,9 % à 19,41 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare qu'elle mettra fin à l'accord de fusion de 1,6 milliard de dollars avec la société suisse de soins ophtalmologiques Alcon ALCC.S .

** La résiliation fait suite à l'échec de l'obtention d'un nombre suffisant de votes d'actionnaires en faveur de l'accord

** Le directeur général Stephen Farrell déclare que la société se concentrera sur la croissance rentable des ventes

** Jusqu'à la clôture précédente, l'action STAA a baissé de 2,4 % au cours de l'année écoulée

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,980 CHF Swiss EBS Stocks +2,27%
STAAR SURGICAL
20,5200 USD NASDAQ -14,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank