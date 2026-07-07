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ST-Micro : l'onde de choc Samsung précipite le titre sous 61,5E
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 13:50

Rude journée en perspective pour le secteur des semiconducteurs : Samsung a annoncé des résultats si stratosphériques (51Mds$ de bénéfices) des marges tellement colossales (85%) que personne n'arrive à imaginer que cela puisse se répéter, et encore moins que ce soit soutenable.

ST-Micro décroche de -6%, sous 61,3E, l'ex-plancher des 9 et 10 juin, puis des 2 et 3 juillet (à l'ouverture) : le titre qui glisse vers 59,5E semble bien parti pour s'en aller combler le "gap" des 56,11E du 21 mai.

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