Sport automobile : Red Bull conteste la décision de la FIA concernant le moteur de référence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alan Baldwin

Red Bull demande des éclaircissements à l'instance dirigeante de la Formule 1 après que son moteur 2026 a été considéré comme la référence en matière de performances, ce qui donne à ses rivaux une plus grande marge de manœuvre pour le développement.

Mercedes a remporté les six courses disputées jusqu'à présent cette saison, tandis que Red Bull n'a décroché que deux troisièmes places.

Plusieurs sources au sein de l'équipe ont déclaré avoir été informées lors du Grand Prix de Monaco le week-end dernier que Red Bull, qui utilise son propre moteur pour la première fois en partenariat avec Ford, servait de référence, les autres équipes devant bénéficier d'une augmentation de leur plafond de dépenses.

La FIA, l'instance dirigeante, n'a pas encore confirmé les détails ni publié de conclusions officielles, les discussions étant toujours en cours.

En vertu de l'ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), les constructeurs peuvent améliorer leur groupe motopropulseur en cours de saison s'il affiche un retard d'au moins 2 % par rapport au plus performant.

« Nous avons tous été un peu surpris par cette nouvelle », a déclaré jeudi aux journalistes le quadruple champion du monde de Red Bull, Max Verstappen, lors du Grand Prix de Barcelone-Catalogne.

« Je suppose que c’est pour cela que nous sommes actuellement en discussion avec la FIA pour comprendre ce qui s’est passé et comment ils sont parvenus à cette conclusion. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire pour l’instant. C’est ce qu’ils examinent.

« Nous sommes simplement surpris car nous n’avons pas l’impression d’être les meilleurs. Bien sûr, ce qu’ils (Red Bull) ont accompli est extrêmement impressionnant, mais nous ne sommes certainement pas les pires sur la piste. »

Son coéquipier Isack Hadjar a donné une réponse quelque peu sarcastique: « J’ai vérifié si on avait remporté les six premières courses de l’année, tu sais, et ce n’était pas le cas, donc…

« C'est provisoire... et rien n'a encore été officialisé. Alors quand viendra le moment de prendre la décision finale, on verra ce qu'ils diront », a ajouté le Français.