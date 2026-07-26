Plusieurs joueurs des Girondins ont dû être relogés en urgence

Alors que les flammes ravagent de nombreuses communes de la Gironde depuis plusieurs jours maintenant et que près de 200 000 personnes ont dû être évacuées, la situation a également touché directement les Girondins. Le centre d’entraînement, situé au Haillan, est bien sûr inaccessible, et plusieurs joueurs habitant à proximité ont dû être eux aussi relogés en urgence . C’est notamment le cas de Oualid El Hajjam, qui en a profité pour remercier Axelle Allegret, attachée de presse des Girondins, qui a manifestement réussi à trouver une solution en pleine nuit pour certains joueurs. « Mention spéciale à notre Axelle, merci pour tout. Réussir à trouver un logement en 15 minutes pour tous les joueurs concernés, et tout gérer comme ça a été fait, c’est fort ! » , a déclaré le latéral bordelais.

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AL pour SOFOOT.com