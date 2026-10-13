Sport automobile – Le Rwanda accueillera une course de F1 à partir du début des années 2030 dans le cadre d'un accord d'une durée de 10 ans

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* Ce Grand Prix sera le premier de Formule 1 organisé en Afrique depuis 1993

* Le circuit devrait être construit près de Bugesera, à environ 40 km au sud de la capitale, Kigali

* Le Rwanda deviendra le troisième pays africain à accueillir une manche du championnat

(Ajout de citations et de détails)

par Philbert Girinema

L'Afrique fera son retour au calendrier de la Formule 1 pour la première fois de ce siècle, le Rwanda ayant conclu un accord de dix ans pour accueillir une course à partir du début des années 2030, a annoncé mardi la fédération de ce sport.

La Formule 1, dont la dernière course sur le continent remonte à 1993 sur le circuit sud-africain de Kyalami, au nord de Johannesburg, cherchait depuis longtemps à y revenir.

«Aujourd’hui marque un tournant historique pour la Formule 1», a déclaré ledirecteur général Stefano Domenicali lors d’une conférence de presse organisée dans la capitale, Kigali, en présence du président rwandais Paul Kagame et du président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem.

« Avec l’arrivée du Rwanda au calendrier à partir de la prochaine décennie, notre sport sera présent sur tous les continents habités, rapprochant ainsi plus que jamais le championnat du monde des fans du monde entier. »

« L’Afrique a toujours fait partie de l’avenir de la Formule 1, et dès le début, nous étions déterminés à y revenir de la bonne manière, avec le bon partenaire, un engagement à long terme et une vision claire pour créer un impact significatif. »

Kagame a annoncé il y a deux ans la candidature de son pays d’Afrique de l’Est enclavé, avec des projets de construction d’un circuit de Grade 1 spécialement conçu à cet effet, à proximité d’un nouvel aéroport international en cours de construction à Bugesera, à environ 40 km (25 miles) au sud de Kigali. Le circuit devrait être achevé au début de la prochaine décennie.

Le Rwanda deviendra le troisième pays africain à accueillir une manche de ce championnat lancé en 1950, le Maroc ayant organisé une course près de Casablanca en 1958.

Domenicali a déclaré que l’accord conclu avec le Rwanda allait bien au-delà de l’organisation d’un Grand Prix, soulignant les retombées économiques et sociales liées au tourisme et aux investissements.

« Pour nos fans, c’est un moment particulièrement passionnant », a-t-il ajouté. « L’Afrique compte plus de 100 millions de fans de Formule 1 et ce nombre continue de croître rapidement. »