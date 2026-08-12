Sport automobile – Cadillac limoge Lowdon et nomme Budkowski au poste de directeur de l'écurie de F1

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* Le changement à la tête de l'équipe prend effet immédiatement après la première moitié de saison de Cadillac

* Lowdon a mené Cadillac, soutenue par GM, en Formule 1 en tant que 11e écurie

* Cadillac reste la seule écurie à n'avoir encore marqué aucun point cette saison

(Ajout d'informations issues d'un appel vidéo) par Alan Baldwin

Cadillac, nouvelle venue en Formule 1, a limogé mercredi son directeur fondateur Graeme Lowdon après une demi-saison et l’a remplacé par l’ingénieur franco-polonais Marcin Budkowski, une décision qui, de l’aveu même de l’écurie, était prévue en coulisses depuis un certain temps.

Budkowski, 49 ans, a occupé des postes au sein de plusieurs écuries, notamment chez Ferrari et McLaren, ainsi qu’au sein de la FIA, l’instance dirigeante de la discipline.

Lowdon, un Britannique de 61 ans, avait dirigé Cadillac, soutenue par General Motors, depuis 2024 tout au long du processus visant à faire de l'écurie la 11e écurie du sport, en recrutant du personnel et en voyant les voitures s'aligner sur la grille de départ à Melbourne pour la première fois en mars dernier.

Sans surprise, Cadillac est la seule écurie à n’avoir encore marqué aucun point en 11 manches cette saison, en raison de problèmes de fiabilité, bien qu’elle ait affiché de meilleures performances qu’Aston Martin pendant la majeure partie de la saison et qu’elle compte dans ses rangs des pilotes expérimentés tels que Sergio Pérez et Valtteri Bottas.

Cadillac a déclaré dans un communiqué que l’arrivée de Budkowski contribuerait au développement compétitif à long terme.

« Sa nomination s’inscrit dans le cadre d’une transition de direction planifiée, alors que l’organisation passe de sa phase initiale de mise en place à la prochaine étape de ses performances en course », a déclaré l’écurie dans un communiqué, remerciant Lowdon pour sa contribution.

LOWDON INFORMÉ MERCREDI MATIN

Dan Towriss, directeur général de Cadillac F1 qui dirige également TWG Motorsports, propriétaire de l’écurie, a déclaré que Budkowski apportait « une expérience exceptionnelle en F1, une expertise technique et un leadership stratégique qui renforceront notreorganisation et nous aideront à développer l’état d’esprit, les outils et les processus gagnants nécessaires à notre succès à long terme ».

S'adressant aux journalistes un peu plus tard, Towriss a indiqué qu'il avait appelé Lowdon plus tôt dans la matinée de mercredi pour lui annoncer la nouvelle.

« C'était ma décision, ce n'était pas une décision d'un commun accord », a déclaré l'Américain.

« Je pense que le processus a réellement commencé il y a quelques mois: il s’agissait d’explorer la situation, de réfléchir sérieusement à ce à quoi ressemblerait la prochaine étape pour Cadillac F1, de déterminer le bon moment… puis d’évaluer les compétences des différentes personnes impliquées.

« Il n’y a pas de manière facile d’opérer cette transition au sein de la Formule 1. Imaginez la réaction de la presse si Marcin venait faire un tour de l’usine ou si nous avions ces conversations? Cela deviendrait déstabilisant à ce stade. Mais c’est la nature même de la Formule 1 et c’est ainsi que cela devait se passer. »

Budkowski a fait ses débuts en Formule 1 au sein de l’écurie Prost, aujourd’hui disparue, en 2001, avant de rejoindre Ferrari, puis McLaren en 2007.

En 2014, il a rejoint la FIA en tant que coordinateur technique et sportif, avant de travailler pour Renault F1 de 2017 à 2022, occupant en dernier lieu le poste de directeur exécutif d’Alpine. L’actuel directeur technique de Cadillac, Nick Chester, a travaillé avec lui à l’usine d’Alpine à Enstone.

Budkowski a déclaré avoir eu des discussions ces dernières années avec plus de la moitié des écuries présentes sur la grille de départ et que Towriss ne l’avait pas contacté « à l’improviste ». « Il a fallu plusieurs discussions pour en arriver là », a-t-il déclaré. « J’ai également eu des échanges avec des responsables de General Motors, jusqu’au plus haut niveau, notamment avec Mark Reuss, président de GM.

« S’il fallait que je reprenne ce genre de poste à responsabilité, il était important que ce soit dans le cadre d’un projet auquel je crois », a-t-il ajouté.

La prochaine course sera le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le 23 août, après le retour des écuries de la trêve estivale européenne.