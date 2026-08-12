PSG-Aston Villa : Akliouche aligné d'entrée, Barcola et Dembélé sur le banc

Première surprise.

Adepte des choix osés de dernière minute, Luis Enrique n’a pas oublié ses bonnes habitudes pour la première sortie officielle du PSG cette saison, ce mercredi face à Aston Villa, en finale de la Supercoupe d’Europe. Le technicien espagnol a choisi d’aligner d’entrée sa recrue Maghnes Akliouche , qui sera accompagné de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia sur le front de l’attaque. Bradley Barcola et Ousmane Dembélé sont donc laissés sur le banc . En défense et au milieu, ce sera du classique pour Paris. Warren Zaïre-Emery démarrera la partie, Fabián Ruiz est remplaçant. Côté Aston Villa, le jeune luxembourgeois de 17 ans Brian Madjo est titularisé en pointe.…

AL pour SOFOOT.com