Dušan Vlahović a trouvé un nouveau point de chute

Le championnat turc n’a plus rien à envier à l’Arabie saoudite.

En conflit ouvert depuis des mois avec les dirigeants de la Juve, Dušan Vlahović n’avait pas accepté la prolongation de son contrat avec la Vieille Dame, faisant de lui un joueur libre depuis fin juin. Courtisé par plusieurs grosses écuries, il a finalement choisi de faire comme Romelu Lukaku ce mercredi, en rejoignant la Turquie. Le Serbe n’ira pas à Fenerbahçe, mais chez un concurrent direct, Beşiktaş . Sans doute l’une des seules formations intéressées capables de s’aligner sur le salaire XXL qu’il touchait à Turin, à savoir 12 millions d’euros……

AL pour SOFOOT.com