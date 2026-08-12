Lloris signe à Brest !
Le mercato brestois n’en finit plus de s’emballer.
C’est un grand remue-ménage que les Ty-Zef opère cet été, avec des arrivées et des départs dans tous les sens. Et ça a encore bougé ce mercredi, avec l’arrivée de Gautier Lloris pour renforcer la défense. Libre de tout contrat depuis la fin de ce dernier avec Le Havre, le frère d’Hugo s’est engagé deux ans avec la formation de Julien Lachuer.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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