Spirit Airlines risque d'être liquidée en raison des coûts du carburant, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , la société mère de Spirit Airlines, risque d'être liquidée car la hausse des prix du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient pourrait peser davantage sur les finances du transporteur en faillite, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Toute décision sur une éventuelle liquidation pourrait intervenir dès cette semaine, bien que la situation reste fluide alors que Spirit est en pourparlers avec ses créanciers, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Spirit Airlines a décliné toute demande de commentaire de la part de Reuters .

Cette nouvelle intervient alors que le transporteur à bas prix poursuit une profonde restructuration visant à réduire les coûts et à stabiliser ses finances après avoir déposé deux fois le bilan.

La compagnie s'est placée pour la deuxième fois sous la protection de la loi sur les faillites en août 2025 avec 214 avions. Le transporteur basé en Floride est sorti de sa première faillite en mars de l'année dernière.

Le mois dernier, Spirit a déclaré qu'elle prévoyait de réduire sa flotte à environ un tiers de la taille qu'elle avait avant la faillite.

La flambée des prix du kérosène a bouleversé l'industrie aéronautique mondiale, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières.