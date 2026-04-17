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Spirit Airlines cherche à obtenir un financement public dans un contexte de hausse des prix du pétrole, selon Air Current
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Spirit Airlines a demandé vendredi à l'administration Trump des centaines de millions de dollars de financement d'urgence pour compenser la hausse des prix du carburant et éviter une éventuelle liquidation, a rapporté Air Current, citant des personnes familières avec le dossier.

* Les dirigeants de plusieurs transporteurs à bas prix devraient rencontrer le secrétaire aux transports Sean Duffy au début de la semaine prochaine, selon le rapport.

* Le ministère des transports a demandé cette réunion afin d'examiner la santé financière des petites compagnies aériennes du pays.

* Spirit Airlines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* Spirit Aviation Holdings FLYYQ.PK , la société mère de Spirit Airlines, fait l'objet d'une profonde restructuration visant à réduire les coûts et à consolider ses finances après avoir déposé son bilan à deux reprises en l'espace d'un an.

* Le transporteur à bas prix a déposé une demande de protection contre la faillite pour la deuxième fois en août 2025, avec une flotte de 214 avions. La compagnie Spirit , basée en Floride, est sortie de sa première faillite en mars de l'année dernière.

* Le mois dernier, Spirit a déclaré qu'elle avait l'intention de réduire sa flotte à 76 ou 80 appareils d'ici le troisième trimestre 2026, principalement des Airbus A320 et A321ceo.

* La flambée des prix du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient a bouleversé l'industrie mondiale de l'aviation, obligeant les compagnies aériennes à augmenter leurs tarifs et à revoir leurs perspectives financières.

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