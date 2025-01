Spineway: la croissance a ralenti au 2nd semestre information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Spineway, un fabricant d'implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale, a fait état hier soir d'un ralentissement de sa croissance au second semestre, une décélération qui était lourdement sanctionnée en Bourse jeudi.



Le groupe, qui conçoit et commercialise des instruments chirurgicaux, a généré un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, représentant une croissance organique de 14%, sans effet périmètre.



Mais les analystes font remarquer que le groupe a signé un second semestre moins dynamique, affichant une croissance de 6% contre 20% au premier semestre, du fait de décalages en Europe.



Spineway précise toutefois que la croissance de ses revenus conjuguée au plein effet des mesures d'économies devraient toutefois contribuer à l'amélioration de ses performances opérationnelles sur l'exercice 2024.



A la suite de cette publication, le titre plongeait de 17,5%, revenant en direction de ses plus bas historiques.





