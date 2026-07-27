SpineGuard et Omnia Medical obtiennent un nouveau brevet américain pour leur application innovante de la technologie DSG à la fusion de l'articulation sacro-iliaque

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• Innovation développée conjointement dans le cadre du partenariat

• Accélération du déploiement commercial aux États-Unis



SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, et Omnia Medical LLC, société américaine développant et commercialisant des solutions technologiques innovantes pour la chirurgie de la colonne vertébrale et du bassin, annoncent aujourd'hui que la demande de brevet américain a reçu un avis d'acceptation de la part de l'USPTO (Office américain des brevets et des marques).