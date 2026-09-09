SpineGuard estime pouvoir couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2027

La société dédiée aux dispositifs médicaux de guidage chirurgical a réalisé un chiffre d'affaires de 1,45 MEUR au premier semestre 2026, en baisse de 32% sur un an (-29% à taux de change constant), principalement sous l'effet de la transformation de son modèle commercial aux États-Unis.

L'activité américaine recule de 47%, à 776 000 USD, conséquence du passage de la vente directe à un modèle de distribution dans le cadre du partenariat avec Omnia Medical. Cette transition, conjuguée à un effet de stockage ponctuel, pèse temporairement sur les revenus. SpineGuard estime toutefois que le nouveau dispositif devrait améliorer la marge nette par unité vendue et favoriser une reprise des volumes grâce au réseau commercial d'Omnia Medical.

Hors États-Unis, l'activité progresse légèrement, avec un chiffre d'affaires de 785 000 EUR, soutenu par une hausse de 17% des ventes en Europe. Au total, 2 544 unités DSG ont été vendues au premier semestre, soit un recul de 17% sur un an.

La marge brute s'établit à 61,3%, contre 78,5% un an plus tôt, pénalisée par les effets de la transition américaine. En parallèle, SpineGuard poursuit la réduction de ses coûts : les charges opérationnelles ont diminué de 342 000 EUR, à 2,065 millions EUR, tandis que les effectifs sont passés de 15 à 9 salariés en un an.

La trésorerie, qui s'élevait à 694 000 EUR fin juin, atteignait 778 000 EUR au 31 août 2026. Après une consommation de trésorerie de 1,061 million EUR au premier semestre, SpineGuard dispose encore de 700 000 EUR de financement obligataire mobilisable et poursuit la recherche de nouveaux partenariats et de solutions de financement.

Dans ce contexte, la société estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2027, tout en cherchant à limiter la dilution de ses actionnaires.