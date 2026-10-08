SpineGuard : chiffre d'affaires en baisse, mais volumes en hausse

Au troisième trimestre 2026, le spécialiste des technologies médicales a publié un chiffre d'affaires de 662 000 euros au troisième trimestre 2026, en baisse de 14% sur un an à taux de change courants. Malgré ce repli lié à l'évolution de son modèle commercial aux Etats-Unis, la société a affiché une progression de ses volumes de ventes et vise toujours l'équilibre opérationnel au quatrième trimestre.

Le recul des revenus s'explique principalement par la transition d'un modèle de vente directe vers un réseau de distribution aux Etats-Unis, dans le cadre du partenariat stratégique avec Omnia Medical. Les ventes américaines ont ainsi diminué à 334 000 dollars, contre 548 000 dollars un an auparavant.

La dynamique commerciale est toutefois apparue plus favorable. Les volumes de produits DSG vendus ont progressé de 22% sur un an, à 1 398 unités, dont 638 en Europe, 406 aux Etats-Unis et 354 dans le reste du monde. Sur le marché américain, les volumes ont augmenté de 7%, soutenus par le déploiement du partenariat avec Omnia Medical.

À l'international, hors Etats-Unis, le chiffre d'affaires a bondi de 25%, à 377 000 euros, porté par l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. A l'échelle du groupe, l'activité affiche également une amélioration séquentielle, avec une croissance de 5% par rapport au deuxième trimestre 2026.

Sur le plan financier, SpineGuard maintient son objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel au quatrième trimestre 2026. La société disposait d'une trésorerie de 882 000 euros au 30 septembre et estime pouvoir couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2027.

Cette visibilité repose notamment sur la réduction des dépenses, la possibilité de mobiliser un financement obligataire initial d'un million d'euros et la recherche de nouveaux partenariats stratégiques. Le renforcement de la structure financière demeure ainsi un enjeu important pour accompagner la reprise de l'activité.