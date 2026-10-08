SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.
• Hausse de +22% du nombre total d’unités vendues sur la période
• Hausse de +25% du chiffre d’affaires réalisé hors Etats-Unis
• Reprise de la croissance des volumes aux Etats-Unis et confirmation des synergies opérationnelles avec Omnia Medical
SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026.
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