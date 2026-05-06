Spie annonce le succès d'une émission obligataire sustainability-linked de €600 mlns

Spie SA SPIE.PA :
* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SUSTAINABILITY-LINKED DE 600 MILLIONS D'EUROS
* À MATURITÉ 5 ANS ET ASSORTIE D'UN COUPON DE 3,875 %
Texte original nPLXA749D8 Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Une collégienne de 14 ans a été tuée à l'arme blanche mercredi à Fère-en-Tardenois (Aisne) et une enquête pour assassinat a été ouverte, a fait savoir le parquet de Soissons dans un communiqué. Aux alentours de 8H00, les services de gendarmerie ont été alertés ... Lire la suite
L'avocat Pierre-François Veil, troisième fils de Simone Veil et président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé l'institution dans un communiqué mercredi. "Nous garderons de lui la mémoire d’un homme exceptionnel, engagé, ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé mercredi en hausse de plus de 3%, portée par le vent d'enthousiasme sur les marchés mondiaux avec les espoirs de paix au Moyen-Orient. L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a terminé en forte hausse de 2,94%, soit un gain ... Lire la suite
Lourdes et Paris en septembre: la perspective d'un voyage du pape Léon XIV en France se précise, alors que son prédécesseur François avait toujours refusé de rendre une visite d'Etat à la "fille aînée de l'Eglise". "L'Eglise catholique en France se prépare à accueillir ... Lire la suite
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