Londres autorise le rachat de Warner Bros par Paramount Skydance

Le logo Paramount devant le panneau Hollywood

Les ‌autorités britanniques ont donné jeudi ​leur feu vert à l'acquisition de Warner Bros Discovery (WBD) par ​Paramount Skydance, une opération évaluée à ​110 milliards de ⁠dollars (95,30 milliards d'euros).

Le gouvernement a ‌également déclaré qu’il n’interviendrait pas dans cette transaction au ​titre ‌de l’intérêt public, après ⁠que Paramount Skydance a renforcé ses engagements concernant l’offre de ⁠programmes et ‌la fourniture d’informations au ⁠Royaume-Uni.

Londres avait déclaré à ‌la fin juin se ⁠réserver le droit d'intervenir dans ⁠le projet ‌de rachat de WBD au ​nom de ‌la liberté de la presse et d'une offre ​large de programmes à la demande, une ⁠annonce qui avait suscité la fureur des deux entreprises américaines.

(Yadarisa Shabong et Paul Sandle, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)